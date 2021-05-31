受惠於全球需求提升，台積電從去年底開始訂單爆滿，帶動營收數據長紅，持續穩坐晶圓代工龍頭寶座，同時擴大領先三星電子的差距，韓媒報導，台積電與三星的市值差距，已從去年的100億美元，擴大至1170億美元（約新台幣3.2兆），至於台積電能領先的關鍵在於市占率過半且獲利能力出眾。

BusinessKorea報導，台積電失去大客戶華為，但倚靠超群的技術拿下蘋果與小米的訂單，2020年營收達到478億美元寫下歷史新高，且截至27日，台積電市值達5433億美元，比去年同期的2768億美元成長96.3%，翻了快要1倍。

而三星目前市值為4254億美元，雖比去年同期成長59.5%，但已經落後台積電1170億美元。報導認為，台積電之所以能將三星甩在後頭，在於其優異的獲利能力與高達55%的市占率。

根據韓國企業評估機構的數據顯示，三星第一季銷售為19兆韓元超過台積電的14.4兆韓元，但台積電高達6兆韓元的利潤遠高於三星的3.37兆，整整領先快2倍，加上市占率遙遙領先僅有17%的三星。

這也讓台積電能將市值領先三星的差距，從去年的100億美元，擴大至今年的1170億美元，而在2年前，三星市值曾領先台積電達107億美元。

值得一提的是，三星股價在今年初站上9萬韓元，原先不少分析師預測很快就能突破10萬韓元大關，沒想到三星接連受到副會長李在鎔入獄、奧斯汀廠停產、半導體部門營收不佳等利空因素影響，股價反而摔落至8萬韓元左右。

(中時新聞網)