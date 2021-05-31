在外資買盤的推動下，韓股周一收漲，並且為連續第七個月出現月線的上漲，該指數在五月總計上漲了1.78%。投資人期待五月出口數據的公布，並觀望本周稍晚的美國就業報告數據。

周一南韓KOSPI指數收漲15.19點或0.48%，為3203.92點，為連續第二個交易日的上漲。

指標重量級企業，三星電子漲0.50%；SK海力士漲1.60%；網路巨頭Naver漲1.26%。

外資在周一轉為買家，買超5209億韓元(約4.68億美元)；然而外資在整個五月賣超8.52兆韓元，為自2020年3月以來最大的月度賣超。

市場預計南韓五月出口將以30多年來最快的速度增長；主要是全球對於南韓關鍵創匯產業例如半導體、汽車、石油產品的需求強勁。

周一另一份數據顯示，中國四月工廠產出較前一個月下降，但是年增幅度為近三年來最快。

在境內交易平台，韓元上漲0.41%，1110.9韓元兌一美元。

(時報資訊)