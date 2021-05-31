因應國內新冠肺炎疫情日益嚴峻，生華科（6492）日前宣佈將無償提供Silmitasertib（CX-4945）給台灣各大醫院申請恩慈療法用於治療重症患者後，31日宣布，已獲TFDA緊急核准陽明交大附醫啟動治療治療100位新冠重症患者專案申請，即刻起可運用Silmitasertib 藥物治療。

該項新冠肺炎緊急人體臨床試驗（恩慈療法）將由國立陽明交通大學附設醫院團隊啟動和執行。生華科期許Silmitasertib 能不負眾望，協助減輕新冠疫情對國人健康和醫療體系造成的衝擊。

生華科Silmitasertib原為研發用以抗癌的市場首見小分子標靶新藥，Silmitasertib已經治療超過200位癌症病人，安全性無虞；同時Silmitasertib為口服劑型能減輕醫療資源負擔，且根據初步臨床數據該藥可抑制或降低免疫風暴的發生，加速病患恢復健康，如去年在美國的一項緊急人體臨床試驗，Silmitasertib成功救回使用包括瑞德西韋等五種藥物治療無效的新冠重症病患並迅速出院，同時目前在美國進行中的兩項新冠肺炎人體臨床試驗，病患接受Silmitasertib治療後也都恢復健康，希望這樣的正向療效也能在台灣重現，幫助國人！

(工商 )