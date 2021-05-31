工總等8個工商團體聯合建請政府協助廠商進口疫苗，有效控制國內疫情衝擊，維持全球供應鏈正常運轉。

對於疫情，工商業界首先感謝衛福部與所有醫護人員這段期間的辛勞，也感謝衛福部支持企業採購疫苗的做法，並表示會提供必要協助，由於救人如救火，因此為有效控制疫情，疫苗進口實為當務之急，中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、中華民國工商協進會、中華民國全國中小企業總會、台灣區電機電子工業同業公會、中華民國工業區廠商聯合總會、中華民國三三企業交流會、台灣工商企業聯合會等8個工商團體提出六大建言。

一、民間進口疫苗，為確保及降低施打風險與疫苗來源的可信度，我們贊成必須依政府規範進行，政府應縮短申請及審查流程並指派專人協助，以加速疫苗進口，提高國內施打率。

二、對於民間進口疫苗，政府應放寬「政府與原廠簽約採購」與「中央統籌分配」限制，以降低可能之進口障礙。

三、疫苗進口除鼓勵企業捐助部分疫苗，供應第一線醫療人員、警消以及弱勢族群，加強全民防疫外，企業員工應享有優先施打權，以確保生產線之安全，避免因產線染疫形成斷鏈危機。

四、由於疫情急遽變化，各界雖然都希望政府不宜輕易宣布進入四級警戒，導致全面停工、停班、停課的狀態，但政府必須要有最壞的打算並預作推演，避免疫情惡化後措手不及，尤其務必於事前公布所有相關措施，讓各界得以預先妥善因應。

五、另建議政府以短期培訓的方法，招募企業內護士或護理學校學生進行短期專業訓練，並發給臨時證照以執行檢疫工作，有效補充醫療資源量能與效率。

六、我們知道這次疫情正是考驗我們是否能發揮產業韌性與影響力的時候，也是台灣產業是否能維繫在全球供應鏈重要位置的關鍵時刻。而疫苗正是決定各個經濟體復甦快慢的重要手段。希望與政府攜手面對艱難「自救與救人」，穩定國家的經濟發展與產業動能。

(工商 )