台北市今實施快篩陽性分流 新北：先居隔確診就送檢疫所 16:042021/05/31 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市年輕無症狀快篩陽性先居隔 新北：先居隔確診就送檢疫所。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市宣布，今起台北市實施快篩陽性分流，55歲以下無症狀的快篩陽性民眾，先居家隔離17天；新北市衛生局長陳潤秋指出，目前中央都訂有統一規範，目前新北快篩陽性會先在家隔離，等到PCR結果出來確診，就會安排到集中檢疫中心或防疫旅館，後續會視中央指引辦理。 新北市長侯友宜也說，目前防疫旅館都夠用，集中檢疫所量能會視疫情發展隨時調整。 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 新北確診足跡 公園市場成熱點 (中時 ) #快篩陽性 #北市 #無症狀 #居隔 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 10:552021/05/18 生活 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 10:152021/05/18 生活 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 10:332021/05/18 政治 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 台中女童確診母遭爆料居隔外出 中市開鍘罰20萬 12:392021/05/18 生活 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 04:102021/05/18 焦點要聞 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 健保註記染疫風險 提醒醫師篩檢 04:102021/05/18 焦點要聞 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 生活熱門新聞 新北再增171例確診 侯友宜公布「這一區」居高不下要注意 - 生活 雨下對地方？全台水庫進帳曝光 緩解限水關鍵看這2天 - 生活 在美藥廠台人揭5大錯誤觀念 急呼籲：打疫苗不是挑iPhone - 生活 中市公布確診者足跡 又見好市多 - 生活 梅雨灌水庫1893萬噸水 全台最大贏家是它 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。