北市宣布，今起台北市實施快篩陽性分流，55歲以下無症狀的快篩陽性民眾，先居家隔離17天；新北市衛生局長陳潤秋指出，目前中央都訂有統一規範，目前新北快篩陽性會先在家隔離，等到PCR結果出來確診，就會安排到集中檢疫中心或防疫旅館，後續會視中央指引辦理。

新北市長侯友宜也說，目前防疫旅館都夠用，集中檢疫所量能會視疫情發展隨時調整。

(中時 )