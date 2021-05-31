衛福部宣布與高端簽訂500萬劑疫苗採購合約，遭不少朝野立委質疑有炒股嫌疑。民進黨立委高嘉瑜30日晚間在臉書上發文，要求政府清查是否有人購買或持有高端股票，而她今(31)日受訪時也再度呼籲政府自清，讓人民知道實際情況，否則這些傳聞和陰謀論將會重創政府威信。

《中天新聞》報導，高嘉瑜表示，現在台灣最需要的就是疫苗，不管是國產還是國外的疫苗，民眾最期待的就是能趕快注射疫苗，所以中央當然要放寬程序和行政流程，讓民間能夠買到的疫苗能夠趕快來到台灣。

高嘉瑜指出，最近外界很多陰謀論，我們不願意看到這些陰謀論重傷政府，所以如果有類似狀況，政府應該自清是不是有相關的人去買高端的股票，如果有的話 應該要公布，讓民眾了解實際狀況，否則這樣的陰謀論對政府威信和施政會有影響。

高嘉瑜認為，要清查政府人員到底有沒有買高端股票，這部分也應該讓人民知道實際狀況，以杜絕外就的陰謀論和揣測，且在網路上和民間有很多陰謀論，這對我們來講是非常不好的事情，不應該讓這樣的陰謀論繼續發生，如果沒有就要對外澄清，相關公開資訊可以查的到，現在當務之急是買到疫苗讓民眾施打這是最關鍵的，但也不應該讓少數的有心人用陰謀論攻擊政府，這件事情本來就是要正面回應。

急購500萬高端疫苗 阻擋BNT、AZ為炒股?高嘉瑜:清查是否投資高端股票

(中時新聞網)