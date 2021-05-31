大陸遼寧省5月中出現本土病例，經過半個月的努力，31日11時起，遼寧省內全域均已恢復為低風險地區。

據瀋陽市統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作指揮部疫情防控綜合組消息，從5月31日11時起，瀋陽市和平區順天小區78、80、82號樓所在的獨立院落，於洪區碧桂園銀河城繁華里小區和於洪區陽光100一期均被調整為低風險地區，至此，遼寧省內全域均已恢復為低風險地區。

(中時 )