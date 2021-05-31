全域清零 大陸遼寧省降至低風險區 16:062021/05/31 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸遼寧省今降至低風險區。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸遼寧省5月中出現本土病例，經過半個月的努力，31日11時起，遼寧省內全域均已恢復為低風險地區。 據瀋陽市統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作指揮部疫情防控綜合組消息，從5月31日11時起，瀋陽市和平區順天小區78、80、82號樓所在的獨立院落，於洪區碧桂園銀河城繁華里小區和於洪區陽光100一期均被調整為低風險地區，至此，遼寧省內全域均已恢復為低風險地區。 安徽遼寧爆疫情 確診者都沒接種 人民幣存款餘額 5個月新低 (中時 ) #新冠肺炎 #大陸 #遼寧省 #全域 #低風險 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹寶二水庫創新低 北水擬增高溢流堰 04:102021/05/18 焦點要聞 科技大廠防疫、節水上發條 04:102021/05/18 財經要聞 陸31省份新增22例確診 遼寧「零號病人」4月中旬可能就染疫 09:572021/05/18 兩岸 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 防堵破口 雙北夾娃娃機店停業 04:102021/05/18 焦點要聞 日本公費接種預約 搶破頭 04:102021/05/18 國際大事 《商情》現貨走強支撐 大豆和玉米收揚 10:182021/05/18 財經 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 兩岸熱門新聞 林毅夫：光刻機禁售陸 ASML憂3年後將被陸反超並退出市場 - 兩岸 大陸推新政 一對夫妻可生育三個子女 - 兩岸 - 旺報 台灣感謝日本捐疫苗卻拒絕大陸 陸外交部：反對藉疫情干涉中國內政 - 兩岸 一針、二針、三針的新冠疫苗有何區別？ 大陸專家解答 - 兩岸 - 旺報 美國長年監控瑞挪德法等盟國高官 陸外交部譏：黑客帝國 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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