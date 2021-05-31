由衛生福利部疾病管制署與台灣人工智慧實驗室合作開發的「台灣社交距離App」，是一款接觸史追蹤App ，但日前被抱怨，百萬下載量卻只有29人回報，一名女網友看到消息正考慮移除App，不料母親卻接到通知「與確診者有接獨」，讓她不驚呼「原來App真的有在運作」，還透露，媽媽收到這個通知「嚇哭了」。

這名女網友昨在PTT提到「明明前幾天大家討論根本沒用（社交距離App），我也在考慮想刪掉了，沒想到......。」還透露，媽媽接到通知嚇到哭了，不過她這幾周有分流上班，去超商、超市也是買完就離開。

原ｐｏ表示，母親現在緊戴口罩，也離全家遠遠的，自己也很害怕，只能安慰她「男友則叫我去跟他住，這樣會不會反而害到他啊！對了，我們在台北市，原來這App還是有在運作的。」

對此，網友回應：「沒症狀不要冒險去群聚做篩檢，先請假在家隔離吧，明天再打爆1922看怎麼辦」、「每天觀察注意症狀，不要把自己搞得太緊張」、「防君子不防小人」、「妳打1922，沒症狀他也只是叫妳自主管理」、「雙北的話，超商市場都地雷啊」。

台灣社交距離App」負責人詹仲昕昨晚表示，雙北的量能無法立刻處理確診者資訊，他們已接手進行，開始大量上傳資料，請用戶不要輕易刪除App，以免無法接收通知。

(中時新聞網)