阿蓮區忠孝路與中正路口31日上午因為貨車掉落麵粉袋，警方到場警戒（警方提供／林瑞益高雄傳真）

42歲謝姓男子5月31日上午9時許駕駛載著麵粉的大貨車，自阿蓮區忠孝路左轉進中正路不久，後方車斗載運的麵粉掉落地面，阻礙後方交通，幸未造成人員傷亡，警方到場排除障礙。

湖內警分局阿蓮分駐所說，上午9時49分許接獲民眾報案，指中正路上有貨車掉落一批麵粉，請警方到場處理。由於上午下了一場大雨，且中正路是阿蓮區的交通要道，考慮用路人安全，警方到場後，冒雨疏導交通，經到場的清潔隊員與周邊住戶清掃後，現場在3個小時內排除，交通恢復順暢。

警方也對這名粗心的謝姓駕駛開單告發，並叮嚀日後上路前，務必要確定載運貨品皆已妥適綑綁，以免造成危害。

湖內警分局長洪振順表示，車輛載運貨物未綁妥，可依道路交通管理處罰條例第30條處3000元至18000元罰鍰。請駕駛人務必要綁好車上貨品，以策安全。民眾駕駛車輛外出時，若發現道路有障礙物，或有其他狀況導致交通不順暢時，請立即撥打110，警方將視狀況給予處置，或聯繫相關單位協助處理。

(中時 )