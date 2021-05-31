中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，國內本土疫情的Rt值（基本再生數）從最高的15下降至1.02，顯示這波本土疫情已經趨緩。指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎則表示，若沒有把所有確診數都抓出來，數值就會有不準確性，恐怕會被低估，仍須觀察四到五天，連續下降到雙位數，才能真正安心。

陳時中今天表示，國內這波本土到5月30日為止的Rt值為1.02，先前在5月13日、 14日、15日是最高，達到15，經過雙北在5月15日提升三級，全國5月19日達到三級的防疫警戒以來，現在已經降到了1.0，他宣布，本波疫情已經朝向「可控範圍」在前進。

李秉穎受訪解釋，R0值基本再生數指的是沒有任何防疫作為下，一個人平均可以傳給多少人，通常疫情一開始可能群聚嚴重情況，就會看到大於10多的R0值。但隨著房種防疫作為，例如提高三級警戒，就可以讓R值漸漸下降，只要小於1，並趨近於零，一個人無法傳超過一個人，就表示疫情穩定。

李秉穎表示，他不清楚指揮中心的估算方式是全國還是限定某些區域，但比較可能會目前還沒把所有社區中的確診病例抓出來，說不定還有社區感染沒被發現，所以可能不精確，真正的R值恐怕會被低估。

他認為，目前的防疫措施還是不能鬆懈，連兩天的確診數下降，可能只是確診個案的波動，至少要再觀察連續四至五天，都呈下下降，且降到雙位數以下，才表示疫情趨緩。

對於第三級警戒延長到六月十四，李秉穎表示，只要在那之前，每天都有下降，就可以進一步考慮解除嚴格的防疫，但還是要密切觀察。

(中時 )