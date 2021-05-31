維納斯酒客案4912傳染給同工廠越南移工案5877，今又引爆4男1女染疫，累計龜山工廠已有11名確診，包括6位越南籍、4位印尼籍和1位本國籍，桃園市長鄭文燦強調該工廠已停工並匡列235人，目前還有88位採檢未出爐，初步調查染疫移工未與其他工廠有連結，會持續檢討所有移工接觸範圍，防堵破口。

鄭文燦指出，龜山某工廠爆發移工群聚感染事件，源頭是工廠主管（案4912）曾到維納斯酒店，有確診者接觸史於5月23日確診，該工廠越南籍移工主管（案5877）於5月25日確診，該工廠5月30日有4位越南籍移工確診，今篩檢又再有5位確診，包括印尼籍4位、越南籍1位。

鄭文燦說，龜山工廠移工群聚感染又增加5位，總共累積11位確診，包括6位越南籍、4位印尼籍，以及1位本國籍、曾到維納斯酒店消費的感染源頭，昨即要求該龜山工廠停工、一人一室隔離、同一個單位40名員工全匡列居家隔離，全部員工235位都PCR採檢，目前已完成147人採檢、另外88位採檢結果預定明天出爐。

鄭文燦說，外籍移工在三級管制期間，教會、外籍移工餐廳或其他營業場所大部分都停止營業，該工廠也在5月15日即要求移工停止外出，目前並沒有調查顯示跟其它工廠有連結，如果是有影響到其他附近社區、有不特定的風險，市府才會考慮公布工廠名字，會持續檢討所有移工接觸範圍，如要繼續追蹤採檢，會進一步擴大。

鄭文燦強調防疫要全面，任何一個破口都不能發生，這陣子逐一檢查桃園個案，發現每一個個案產生的群聚性，會影響到家庭和工作場域，呼籲市民工作場所都要戴口罩，確保減少群聚和脫口罩機會。

另外龜山清潔隊群聚事件，昨日篩檢陽性個案3人也於今日公布案號，分別是案8064的父親案8420、案8059的丈夫8270和友人8272，龜山清潔隊總計6清潔隊員、3家屬和1友人確診。

(中時 )