大陸國家衛健委新聞發言人米鋒31日在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，國務院聯防聯控機制已派出工作組，赴廣東指導疫情處置工作。這也意味著，這場由吃早茶引發的超長傳播鏈的推手–「傳播速度極快」的印度變異株（B.1.617），令大陸中央高度警覺。

米鋒表示，針對廣州這波疫情，要採取最堅決最果斷最嚴格措施，控制中高風險地區聚集性活動和人員流動，阻斷疫情傳播；落細、落準社區防控要求，切實做好居家隔離人員管理、健康監測、物資保障等工作；強化「外防輸入」各項措施，加強重點人群健康監測。

據廣州衛健委消息，2021年5月30日0時至24時，廣州市新增境內確診病例4例、由原已公佈的無症狀感染者轉確診病例14例，新增境外輸入確診病例3例。新增出院病例2例。

已有證據表明，新冠病毒B.1.617印度變異株具有極高傳染力，其三個亞型之一的B.1.617.2在英國突變株基礎上，傳播力提高了近50％。目前，變異毒株已蔓延至全球44個國家和地區，並在其中一些地區造成了災難性的爆發。

(中時 )