台北市27日獲配發2.2萬劑疫苗，優先施打對象為公費第一至三類者，台北市長柯文哲表示，每天打5000劑，已快打完，而中央將在6月1日再配發北市5.6萬劑AZ疫苗，柯文哲指出，周三會開始施打，盼這周能完成5.6萬劑施打，只要疫苗發得多就增點施打，剩下要思考下一步怎麼做。

北市府公布5.6萬劑疫苗施打順序，目前疫苗只配發給第一至三類者施打，第一類為地區以上醫院或基層診所醫護人員，預估分配4萬1千劑；第二類為中央及地方防疫人員，包括衛生局、消防局、警察局、執行居檢等防疫人員，；第三類為高接觸風險的第一線工作人員，例如防疫車隊或防疫旅宿的工作人員，預估分配7千劑，而最後8千劑則由衛生局彈性調撥，提供給基層診所醫護人員施打。

柯文哲指出，台北市醫護人員加起來約有7萬人，如果全部發下來，醫護人員可以打完，舉例來說，1小時可以打到40個、1天上班10小時，可以打到400個人，而5.6萬劑配發下來，盼能在一周內打完。

(中時 )