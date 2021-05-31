台驊投控（2636）今年除了本業看好，公司手上的陽明（2609）股票估計就可讓公司賺回一個資本額，另也投資長榮（2603）等航運類股，法人估該公司今年EPS上看15元，股價連飆4根漲停，31日漲停以103.00元收盤，高過陽明的102.50元與長榮的98.60元，進入百元俱樂部，也創下新高，31日成交量26,238張，是前一交易日六倍數。

台驊投資部門先前透過私募，以每股10.48元買進的陽明股票，以及增資時每股12元買進的陽明股票都沒有賣出，顏益財透露，這波航運榮景是他從事航運業40年來首見，公司在今年農曆年前股價下跌二到三成時，進場加買陽明，也買進長榮，這次本土疫情爆發，公司又進場買了一批，私募買進的陽明1萬張明年第二季才能處分，其餘可隨時做處分，但目前不會出售，並指出他年初就說貨櫃三雄股價會到三位數，現在高點還未到，下半年可以期待。

台驊目前可自由買賣的陽明股票約1.5萬張，長榮約5千張，光陽明部分賣掉就讓台驊賺回一個股本，不過台驊規劃部分做為策略性投資，部分做為財務性投資，顏益財說：「要與船東共榮共存。」

台驊第1季稅後淨利達3.87億元，年增105％，EPS3.05元，以目前貨櫃船運運費走勢，後續估計月月高，空運部分根據國際航空運輸協會(IATA)資料顯示，全球各地受病毒變異影響，客機仍多處停飛狀態，海運缺艙缺櫃現象將延續至下半年，海轉空需求將帶動空運貨運需求增長。

中歐鐵路由於運費遠低於空運，原是海運倍數的運價，因貨櫃船運運價高漲，目前運價已經與海運相當，但運輸時間只有海運的1/3，大批貨物轉單鐵路，市場一櫃難求，公司第一季中歐鐵路貨量增61％，毛利年增率高達287％。

(工商 )