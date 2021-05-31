新北市已在板橋江子翠重劃區完成新北市首座大型疫苗接種站，面積超過1200坪，共有18個接種窗口可同時使用。（新北市府提供）

中央疫苗進口慢吞吞，新北市已在板橋江子翠重劃區完成新北市首座大型疫苗接種站，面積超過1200坪，共有18個接種窗口可同時使用；新北市長侯友宜今下午主持防疫會議表示，大型接種站6月3日啟用，先作為採檢之用，有不舒適的民眾都可來採檢，等到疫苗一進口，預計單日可接種上萬人，未來也會在五股或其他區域規畫第2座。

侯友宜說，新北市幅員遼闊，未來民眾接種疫苗的方式，除了在667家小型診所可以接種外，市府也打造大型的疫苗接種站，他今天去視察首座板橋大型疫苗接種站，現場以玻璃窗隔離施打者與被施打者，民眾只要手臂伸出來就可接種，單日施打上萬人以上沒有問題。

侯友宜說，6月3日開始上路，因為疫苗還沒進來，目前先適量開設3個窗口，開放民眾快篩採檢，不管是線上預約、到場登記都可採檢，晚上也可以採檢，只要是新北市民拿健保卡，身體有任何疑慮都可以來快篩，等到疫苗進口，再改做疫苗接種使用。

至於第2處大型接種站設在哪裡？新北市副市長劉和然說，正在盤點全市的適合空間，空間一定要腹地夠大，讓民眾開車或騎車自行前來接種。

(中時 )