萬華大舅子案4260及案案6556家庭群聚感染圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮迄今累積案例及居家隔離人數。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣快篩人數與確診人數。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣今天增1例確診，案8283感染源主要來自萬華大舅子案4260，目前已累計12名親友染疫；此外，花蓮縣衛生局5月26至31日止，共替917位相關接觸者篩檢，僅1位結果呈陽性，是昨天公布案5310遠傳女客服的服務對象、案8180，衛生局長朱家祥表示，目前花蓮地區陽性率約0.12％，社區算是乾淨，請民眾不要過度恐慌。

朱家祥說明，案8283為一名40多歲的女性，Ct值為33.2，身上病毒量相對較低，她是案7012的媳婦，平常住在一起，5月26日上午帶公公去門諾醫院就醫時，因等待時間較長，所以帶兒子去醫院旁的石雕公園玩，據個案描述，當時公園沒什麼人，當天晚上公公確診後，她也在家居家隔離。

衛生局在案7012確診隔天，帶著其同住家人去國軍花蓮總醫院做檢驗，當時同住的3人都呈陰性，不過仍在防疫旅館隔離，而29日中午，案8283有發冷發燒的現象，傍晚到門諾醫院檢查並篩檢，當晚10點半被通知確診後，目前已在醫院進行治療。

萬華大舅子案42605月15至17日期間到花蓮拜訪親友，26日造成案6556家庭群聚感染，確診5例，27日再增3名家人、2名牌友共5人染疫，案6556妻子案6754瑜伽課學生昨天染疫後，今天牌友案7012的媳婦也相繼確診，迄今已累計12例；花蓮目前已累計32例，共有95人居家隔離。

此外，衛生局自26日共出動137人次的人力支援，迄今共替917人篩檢，目前僅1人呈陽性，其餘皆陰性，朱家祥說，儘管結果呈現陰性，民眾仍須做好自主健康管理，他說，案8180自述和當時去遠傳門市繳費，和案5310接觸不到5分鐘，21日衛生局同仁接觸到他後，初篩快篩成偽陽性，二、三篩卻是陰性，不過仍持續關注，沒想到昨天結果竟成陽性，其Ct值為33。

朱家祥說，917人中只有1人確診，花蓮的陽性率目前僅0.12％，社區相對來說算是乾淨，不過市衛生所前的篩檢站仍會持續運作到疫情結束，凡是民眾曾和個案接觸，或有重疊的足跡，皆可撥打 03-8236523、03-8232280，或傳簡訊至0988-537715、0975-500511預約篩檢，屆時將會有專人安排時間。

(中時 )