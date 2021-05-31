馬來西亞政府因新冠肺炎疫情延燒實施行動管制令，鴻海(2317)集團PCB暨連接器—廣宇(2328)馬來西亞檳城子公司也受到影響，廣宇表示，為因應防疫政策，維持6成生產人力因應，由於疫情導致工作天數減少，預估6月營收將受影響，但今年營運逐季成長不變。

馬來西亞新冠肺炎疫情再起，為防止疫情擴散，馬來西亞政府實施行動管制令，下令所有私營企業自6月1日起至6月14日止停止營運，但允許特定製造產業仍可維持部份生產營運，致使廣宇檳城子公司營運也受到影響。

廣宇表示，檳城子公司符合特定製造產業的規範，將配合政府政令管制員工進廠，維持6成生產人力，公司將維持嚴格的防疫措施，確保員工的健康與安全，取得防疫與生產的平衡，努力協調及恢復各廠區的產能，以滿足客戶的交貨需求。

廣宇現有大陸山東煙台、東莞虎門、江西3個廠區，以及泰國、馬來西亞兩個廠區，其中大陸廠區配合集團需求供貨，或是出貨非美國地區客戶如歐洲等，馬來西亞及泰國廠則依客戶需求出貨美國等地區。

廣宇表示，馬來西亞廠區有連接器、SMT及PCBA產品，小型電動工具、宅經濟及美系品牌廠的對講機，目前月產值約佔公司20%，雖然6月因為疫情生產受到影響，若疫情受到控制，受減產影響的部分可望於下半年趕回。

廣宇第1季稅後盈餘為1.68億元，年成長8.06倍，單季每股盈餘為0.33元，累計前4月合併營收為64.28億元，年減0.73%。

廣宇表示，雖然馬來西亞廠區因疫情致使6月生產受到影響，但今年營運逐季成長趨勢不變。

(時報資訊)