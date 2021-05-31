韓國政府31日確認，境內出現首例在打過AZ新冠疫苗後，接種者出現異常凝血情況。

韓國疾病控制和預防機構（KDCA）指出，這名在醫療機構工作的30多歲男子，在4月27日接種過AZ疫苗後，就被證實出現非常罕見且很嚴重的副作用，稱作為血小板減少症（Thrombocytopenia）。

KDCA補充，該患者在9日出現頭超疼症狀，並因肌肉痙攣入院治療，目前情況穩定。

根據韓國官方統計，在327萬韓國AZ接種者當中，僅一位有產生副作用。依比例來看，相當於每百萬韓人才有0.3例，英國是每百萬施打者中有9.5例血栓，歐盟則是10例。

前陣子，由於歐洲一些民眾因為打過AZ疫苗出現血栓。因此，這支由瑞典與英國合資的阿斯利康製藥（AstraZeneca），以及牛津大學所共同合作生產的新冠疫苗，當時也暫停施打過一陣子。

後來，世界衛生組織也建議重新恢復接種AZ疫苗，指稱該疫苗在一些極為罕見的情況下可能與血栓有關，但接種過AZ疫苗好處，卻遠超過可能產生副作用的風險。

(時報資訊)