瞄準國內智慧醫療器材市場，東洋(4105)與緯創醫學科技宣布結盟，緯創醫學所研發的智慧行動輔具，將其台灣全區總經銷權利委託給具有銷售與服務優勢的台灣東洋，希望透過雙邊集團研發與銷售強項的異業合作，攻下智慧輔具新藍海。

東洋總經理施俊良表示，公司有三大事業體，其中醫療保健事業群深耕骨骼保健領域，以提供慢性病患與亞健康族群的疾病預防及治療藥物，使其能夠改善生活品質為使命，聚焦在預防與保健醫學，如今更進一步跨足與骨科相輔相成的復健醫療器材市場，提供從預防到治療復健的完善照護，為的是希望打造更完整的骨科醫療事業體，同時也輔助醫療流程、減少人力負擔、提升醫療照護服務效率，扮演全方位的最佳照護夥伴。

東洋說，公司致力高技術門檻劑型藥品的開發與銷售，緯創醫學是長期從中風傷友角度出發，研製多款智慧輔具，且已陸續投入臨床並獲得不少正面評價，此次雙強聯手不僅是台灣東洋首次與有資通訊背景的緯創醫學合作，更是在事業體體系中首度加入醫材產品線，為此，台灣東洋也特別成立具有專業復健知能的銷售團隊，除了能協助各醫院治療團隊了解智慧輔具外，亦能提供售後的專業服務。

(時報資訊)