中油：防疫穩定物價 6月天然氣價格不予調整 16:232021/05/31 工商 彭暄貽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中油公布6月份國內天然氣價格調整方案。中油表示，因國際原油及液化天然氣價格大幅上揚，導致國內全年平均進口氣源成本隨之增加，依據政府核定之天然氣價格公式計算，6月份國內天然氣價格仍應調漲，但考量防疫期間配合政府穩定物價政策，6月天然氣價格不予調整。 110指考今起報名 新增考場違規項目「攜帶活體動物」 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 (工商 ) #上揚 #天然氣價格 #中油 #穩定物價 #不予 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百貨同心防疫 營業時間調整 04:102021/05/18 時尚消費 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ 04:102021/05/18 焦點新聞 陸大型銀行 再禁比特幣交易 04:102021/05/18 全球財經 《國際油價》需求推動 原油期貨漲逾1％ 09:442021/05/18 財經 北市街道空蕩蕩 鄭怡讚自律了不起 04:102021/05/18 娛樂新聞 《塑膠股》陸煉油原料新課稅政策6月上路 台化受益 10:352021/05/18 財經 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 04:102021/05/18 地方新聞 布袋馬公海上航線 退票逾6成 04:102021/05/18 地方新聞 報導文學．重返擂台 04:102021/05/18 藝文副刊 美IPO降溫 面臨關鍵轉折點 04:102021/05/18 全球財經 穆斯克發推文 比特幣價格創三個月新低 11:502021/05/18 財經 財經熱門新聞 吃下政府大訂單 高端疫苗竟殺跌停 網驚曝1句恐怖真相 - 財經 鋼價不是大陸說了算 17檔鋼鐵攻頂 下波換這種股票噴出 - 財經 有人15159點大抄底落跑了 台股新一波殺盤將至？ - 財經 台積3奈米 超微提前灌單 - 財經要聞 - 工商時報 航運、鋼鐵、紡織、半導體 誰是下半年最佳投資標的 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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