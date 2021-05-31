中油公布6月份國內天然氣價格調整方案。中油表示，因國際原油及液化天然氣價格大幅上揚，導致國內全年平均進口氣源成本隨之增加，依據政府核定之天然氣價格公式計算，6月份國內天然氣價格仍應調漲，但考量防疫期間配合政府穩定物價政策，6月天然氣價格不予調整。

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