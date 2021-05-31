節能減碳已成為全球大趨勢，響應政府大力發展綠能，北基國際（8927）宣布超前部署太陽光電，預期三年後太陽光電總裝置容量高達533百萬瓦（MW），每年發電量破6.22億度，可供應21萬戶家庭1年用電，並減碳排放量逾3.88億公斤，為台灣再生能源打造新里程碑，推估每年營收將產生近30億元貢獻。

北基評估，預計最快明（111）年將能完成180 MW以上裝置容量建置，年營收貢獻近10億元。

北基除原有能源服務及資產開發外，近年積極針對綠能光電、電動車充電樁、儲能及綠電憑證等面向展開佈局，以期儲備國內再生能源產業之競爭利基。其中，北基透過母集團三地集團的超前部署，分別在地面型、屋頂型、漁電共生、頂棚型等各類型綠電能源領域強化佈局。

北基表示，地面型光電建置容量達250MW，案場位於屏東縣獅子鄉、高樹鄉，土地面積約占251公頃；漁電共生建置容量235MW，案場位於台南市將軍區、七股區，面積約占330甲。

屋頂型則是多利用集團現有資源，如：嘉義客運、北基加油站站體，建置容量為38MW；至於頂棚型建置容量為10MW。

北基預計3年內總計太陽能光電裝置容量將達533MW；完工運轉後，預估1MW電廠年收入達500萬元，至少為該集團挹注約26.65億元。但如根據台電與民間發電業者簽約內容觀察，每度電收益4.7元，換算單位及日照時間後，預估每年可挹注營收可達29.25億元。

北基強調，政府最近更要求地面型太陽能光電面積要超過二公頃以上才會獲得核准，而北基除透過饋線評估外，皆以自有大面積土地投入光電事業，因此，並無受到此次政策修改的影響。

此外，政府規定漁電共生發電需兼顧漁獲量，不能因太陽能發電而影響養殖結果，北基也委由專業養殖公司代為漁塭維護及管理責任，訂定合約保障雙方權利義務，如約定需於契約期間內持續養殖，並應定期確認水產養殖生產量成果，因此，選定台南將軍、七股一帶漁塭佈局漁電共生發電。

(工商 )