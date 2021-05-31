中共中央政治局31日由中共中央總書記習近平主持召開會議，研討應對大陸人口老化政策。會議指出，大陸將實施漸進式延遲法定退休年齡，保持大陸人力資源的優勢，並增進老齡服務體系。

新華社引述會議指出，積極應對人口老齡化，攸關大陸的發展和民生福祉。大陸自十八大以來，政府即積極應對人口老齡化的決策部署，加快健全社會保障體系和養老服務體系。

為落實人口老齡化國家戰略，大陸將加快建立政策體系和製度框架，實施漸進式延遲法定退休年齡。老年照護方面，則將推進職工基本養老保險統籌以及養老保障體系，研擬長期護理保險制度框架。

老年人口服務建設將加快居家社區機構協調、醫療康養結合的體系，並發展老齡產業，推動各行業適老化轉型升級，維護老年人合法權益。會議要求，政府須透過老齡事業發展財政投入政策和多管道籌資機制，加大財政投入力度，為人口老化提供必要保障。

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