隨著目前國際原油庫存降幅超過預期，各國疫苗施打進度加速，以及市場普遍預期，已開發經濟體到今年夏季末，可望擺脫新冠疫情衝擊，基於上述諸多因素，街口投信認為，未來原油需求展望樂觀。

油期貨價格上週五衝高回落，布蘭特（Brent）再度逼近70元關卡，西德州（WTI）一度突破前日高點，但最終皆拉回收跌，跌幅小於1％，周線布蘭特收漲3.43％，西德州收漲4.31％。在國際原油期貨價格回升帶動下，在台股交易的期街口布蘭特正2及期元大S&P石油二檔ETF，上周股價同步走揚。

街口投信分析，市場將關注OPEC+於6月1日會議，是否維持其既定逐漸增產的計畫，另伊朗正進行談判以使其原油重回市場，預期也成為市場焦點。

街口投信說，高盛上周出據報告指出，即使伊朗原油恢復出口，預期布蘭特油價仍有機會邁向每桶80美元，因已開發市場經濟重啟的復甦將可抵消南亞和拉美需求的放緩，另伊朗核協議談判時間表仍存不確定，故布蘭特油價走升至80元時間點預估將落在今年第3季～第4季。

另美國能源資訊局（EIA）上周公布原油庫存降幅超預期，美國原油庫存減少約166萬桶，減少幅度高於分析師預期的減少100萬桶，另汽油庫存下降約175萬桶，高於預期的減少110萬桶。展望下半年，庫存緊縮下的需求提升將帶動價格走揚。

街口投信進一步表示，美歐近期疫情趨緩，疫苗施打進程加速，各國開始陸續鬆綁封鎖措施，其中歐盟會員國領袖上週在峰會上批准歐盟便利旅遊與振興觀光業的疫苗護照計畫，接下來歐洲議會可望在6月7～10日間的會議通過，預定7月1日起實施。

此外，美國運輸安全管理局（TSA）數據顯示，5月28日美國航空旅行人數創疫情以來近15個月的新高，在陣亡將士紀念日來臨之際旅客數量激增，客運量超過195萬航空旅客。市場普遍預期，已開發經濟體到今年夏季末就可望擺脫新冠疫情，街口投信表示，對未來原油需求展望樂觀。

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