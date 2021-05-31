前（2019）年4月，高雄小港區一名林姓中醫師，替2名女病患針灸推拿時竟伸出狼爪，不顧患者臉上還插著針，爬上治療床強行猥褻下體，並脫去其衣物，舌吻、摸胸、舔乳、口交樣樣來，同時無恥地說「我等一下會用嘴巴讓妳高潮」。由於2名女患衣物及身體部位，確實都採集到狼醫的DNA，高雄地院因此最終依3個強制性交罪判其10年徒刑。

據判決書指出，前（2019）年4月，A女因右手神經受損無力，向高雄小港一名林姓中醫師求診，起初林男每周2次的積極治療，確實讓A女病症有顯著改善。

可她萬萬沒想到，治療2個月後，還特地來A女家接人的林男，要A女一進診間就躺在治療床上，接著沒多久，林男便強硬的脫光其衣物，拉著她的手碰觸自己生殖器，當下A女因右手插著針，不敢亂動，僅能以左手抵抗，可林男見她不願，非但沒罷手，還進一步摸胸舔乳，甚至手指性侵得逞。

最後A女間林男爬上床想做完「全套」，嚴正表達不願意，林男才終於穿起褲子送她回家。返家後，A女悲憤不已，深感受辱，於是將沾有林男口水的內衣收著沒洗，事隔6日到醫院採證後報警。

值得一提的是，事發2週後，林男若無其事的傳復健訊息給A女，A女見狀鼓起勇氣表達自身感受「那天早上你對我做的事，真的讓我身心受傷…甚至有了想自殺的念頭！一直以來我都相信醫者父母心…沒想到你竟然利用了我的信任侵犯我！讓我現在連去看醫生的勇氣也沒有，手也越來越萎縮了。」想不到林男看了卻避重就輕，態度輕挑的回傳「願不願意來，一起把妳的手治好，重拾往日的驕傲。」

後來接受檢察官偵查時，林男辯稱他A女被親吻胸部、撫摸時出了很多淫水，才想進一步跟她做愛，但被拒絕後即作罷，不過檢察官認為，被害女子內衣有林男DNA，實屬罪證確鑿，因此依強制性交罪起訴他。

結果林男被起訴後，又有另一名B女病患出面對他提出告訴，指稱2021年初，她因肩頸酸痛、小腿易水腫向林男求診，期間林男多次以觸診、針灸的方式治療。

接著時間來到3月2日，林男要求B女趴在治療床上，接著突然撥開其內褲，撫摸鼠蹊處表示「這邊有個穴位，要按開比較好。」當下B女不確定這是否真的是治療，於是尷尬回絕「那邊還是不要按好了。」可林男仍以手指性侵得逞，還約B女4天後回診。

後來B女越想越不對勁，覺得自己遭手指性侵，於是4天後到診所表示不再複診，可林男回答要她接受更完整治療，一旁護士也請她拿健保卡，於是B女再度看診。

進入診間，林男用一貫話術要B女躺治療床上，進行臉和手的針灸，治療沒一會兒，林男突湊近B女正在上針的臉，用氣音說「我等一下會用嘴把讓你高潮」，下一秒就掰著她下巴，舌頭伸進B女嘴巴亂攪一通，直到她快喘不過氣才鬆手。

隨後，林男還快速的脫掉內褲，抬起B女雙腳強舔兩腿之間，由於B女過程努力掙扎，林男在磨蹭其下體，射精在被害女子腹部後，又以手指性侵，並辯稱「妳要放鬆，我要幫妳疏通。」遇害後，B女隨即衝去報案，警方也在診所多處採到林男DNA。

林男遭逮後矢口否認性侵B女，辯稱B女之前被按摩鼠蹊部時，整個人扭到快高潮，經過其同意，才進一步採刺激性的按摩，關於這一點B女鄭重駁斥，自己並未合意性交。

高雄地院審理後認為，林姓男中醫師執業多年，逾越醫病關係，濫用病患的信任，嚴重侵害2名女病患性自主權，造成其心理陰影，而且林男無悔意，否認犯行，案發至今也未取得被害人諒解，實在罪不可恕，今日依3個強制性交罪將他判刑10年。可上訴。

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(中時新聞網)