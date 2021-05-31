【旅遊經 洪書瑱報導】貢寮鮑近年來已受到許多民眾喜愛，但您知道貢寮鮑如何放養嗎？現在我們不妨來了解貢寮鮑的成長史！貢寮鮑指的是新北市貢寮地區所飼養的九孔及黑盤鮑，貢寮潮間帶養殖池放養的稚貝多採購自苗栗、宜蘭或台東等地區種苗繁殖場，繁殖場會在前一年也就是去年9月至10月期間培育今年要放養的九孔苗，培育6至7個月左右，於今年5月至6月當九孔苗殼長達3公分以上，就會將九孔苗販售給貢寮的九孔養殖戶進行中間育成，這些九孔苗放養在貢寮沿海天然無汙染的潮間帶，經過養殖戶們6個多月的細心照顧，待九孔達上市體型(貝殼長達6公分以上，約30-35粒/臺斤)便可出貨。

貢寮鮑養殖業者每年4月底至6月底期間，陸續向九孔種苗繁殖業者採購3公分以上的九孔苗進行放養，下午三點後在貢寮海濱潮間帶養殖池畔時常可以看到一排人排排站準備投放九孔苗的場景，當養殖業者們奮力將九孔苗均勻地灑向養殖池時，那專注的神情傳達出了對豐收的期待。

裝載宜蘭九孔苗的籃子會先套上細網減少九孔苗吸附力以利放苗作業的進行。(圖/新北市政府漁業處)

養殖業者放養宜蘭九孔苗時可以直接拎著籃子站在小橋上投放。 (圖/新北市政府漁業處)

而且您知道嗎？九孔苗因產地不同，放養的姿勢還會有所不同，根據貢寮鮑養殖業者吳宜靜阿姨表示，放九孔苗的姿勢會因為產地不同而有所不同，站著放苗的是放宜蘭苗，蹲著放苗的是臺東苗和苗栗苗。宜蘭地區生產的九孔苗因運輸路程較短，苗籃在裝載九孔苗前都會先套上一層細網降低九孔苗吸附力，讓放苗人員可以將苗籃拿在手上直接投放，所以宜蘭苗的放苗人員多採立姿放苗。

來自臺東的九孔苗因裝苗籃子少了減少吸附力的細網，需先移到塑膠麻袋上以利放養作業進行。(圖/新北市政府漁業處)

養殖業者放養臺東苗時得蹲著進行投放。(圖/新北市政府漁業處)

而苗栗及臺東地區所產的九孔苗因運輸路程較遠，如果苗籃套有細網容易造成運輸過程中九孔苗在苗籃內滾動而增加損傷，所以苗栗及臺東的苗籃沒有套細網，因此放苗前得先將九孔苗轉移到較不容易吸附的塑膠布袋上以利放苗作業的進行，但塑膠布袋只能放在地上，所以是臺東或苗栗苗的放苗人員多採用蹲姿放苗。

新北市漁業處長張麗珍表示，近年來市府輔導貢寮鮑養殖漁民通過產銷履歷認證或使用生產追溯條碼，讓消費者能夠買到新鮮、安全、可追溯的貢寮鮑，大家不妨多多支持在地安心優質的水產品。另外，2021年度養殖漁業放養量申報已開始受理，配合貢寮鮑養殖漁民放養作業，新北市府已向中央主管機關申請展延申報時間至6月底，請養殖戶務必於6月30日前向當地區公所申報，亦可委託漁業（民）團體(如貢寮區漁會或有限責任新北市鮑魚生產合作社)向當地區公所申報，避免因逾期而損及自身權益。

相關可至貢寮鮑官網或貢寮區漁會官網查詢！

圖片：新北市政府漁業處

(中時新聞網)