宜蘭縣今天（31日）無新增本土病例，目前維持67人確診，但全國疫情仍然嚴峻，宜蘭縣長林姿妙公布「傳統市場防疫指引」，呼籲民眾依身分證字號尾數分流前往傳統市場。縣府工旅處坦言，違反人潮分流並無罰則，但如後續無法抑制人潮，未來不派除加強管制作為並裁罰。

宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，今天宜蘭新增病例0，累積67人確診，但還是不能掉以輕心，目前宜蘭有1名確診者過世，16人出院，居家隔離人數181人，已完成5233件篩檢，陽性率1.28％，近一周每天確診數落在0至5例，會持續努力讓疫情獲得控制。

縣府制定制訂「傳統市場防疫指引」，在人潮分流部分以身分證尾數單雙號分流採買，市場隔周一休息，每周一上午及三、五、日由單號採買，每周一下午及二、四、六由雙號採買。

工旅處長李東儒表示，宜蘭縣各鄉鎮市公所管理的傳統市場有13處，從明起市場與管理單位除落實防疫作為外，請鄉親遵守分流規定，目前還是希望鄉親可自主來配合，相關罰則仍是針對未佩戴口罩、實名制、禁止內用開罰，但如果無法抑制群聚，未來會與鄉鎮市公所聯繫，不排除加強管制作為。

另外，中央派駐在宜蘭縣的警消單位，面臨無法優先施打的窘境，經衛生局了解、縣警察局向警政署聯繫，警政署將向中央流行疫情指揮中心爭取，讓派駐到宜蘭的單位也能施打疫苗。

宜蘭縣獲配發的AZ疫苗有2800劑，目前已經施打1900劑，預計本周使用完畢，徐迺維表示，6成醫護已經完成注射，警察、消防各配發200劑接種，是按照風險性來評估，本周還會有疫苗撥補，不會影響醫護人員注射疫苗的權益。

縣長林姿妙請民眾採買時不要和菜販、身旁親友聊天，減少停留時間、避免群聚風險，並一次買足一周的分量，保障自己與他人的安全。她說，雖然今天零確診，但還要謹慎，千萬不要輕忽。

(中時 )