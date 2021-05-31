高市觀光局針對受影響的防疫人員、觀光業者，祭出七大「雄挺你」方案。圖為防疫旅館清消狀況。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

疫情重創高雄觀光產業，高市觀光局針對受影響的防疫人員、觀光業者，祭出七大「雄挺你」方案。觀光局長周玲妏指出，有感於防疫工作辛苦，市府展現同島一命、同心防疫的態度，並結合中央紓困4.0計畫，力挺民眾、業者度過難關。

高市強制規定居家隔離者入住防疫旅館，引發議論。對此，觀光局提出「居家隔離補助雄貼心」凡設籍高市被匡列須於防疫旅館居家隔離者，每天補助500元、14天補助7000元為上限，自5月1日至7月31日，得視疫情延長。

至於被匡列的居家隔離者若不符合補助條件且經濟弱勢，而無法支付防疫旅館費用，可免費收住高市防疫暫居所的「扶助弱勢雄窩心」方案，以降低社區感染風險。

針對防疫旅館第一線工作人員無私付出，「防疫人員雄相挺」方案自5月20日起，每人、每月發放3000元防疫津貼，並安排優先施打疫苗。觀光局也強調，目前防疫旅館量能充足，有61家、4203房，觀光局正積極媒合旅宿業者，可望於下周達4530間房。

觀光局說，「防疫旅館雄充足」方案，經核可加入防疫旅館之旅館業者，自5月16日至12月31日，提供本國籍或具有居留證之居家檢疫或隔離者入住，每房每日補助1000元。

「防疫暫居所雄安心」方案則優先補助國際移工在檢疫期滿自主健康管理期間，續住高市防疫暫居所3天可全額免費，待採檢結果為陰性後始得離去，補助期間至6月30日止。

「委外廠商紓困雄感心」方案體恤受疫情影響的觀光局委外廠商，減收50％租金、固定權利金，至今年6月底，且得視疫情延長。

「觀光團體雄關懷」方案則結合8個觀光公協會共組觀光旅宿產業關懷服務團（聯絡電話：07—8220300），即時傳達政策、防疫、紓困、關懷、振興等措施，並協助公協會與中央單位溝通協調防疫紓困作為。

另針對受疫情影響甚鉅的觀光產業，中央也火速規劃紓困4.0方案，高市觀光局後續將全力協助執行，以助觀光產業挺過這一波，穩定產業動能。

針對高雄市各項防疫作業，市長陳其邁也要求以最高標準，嚴格執行防疫措施及清消作業，秉持專責、專人、專用的原則，維護防疫旅館入住者、工作人員及市民的健康外，更苦口婆心的勸戒市民配合中央及高雄市政府公告加嚴防疫措施，重申「同島一命、同心防疫、高雄挺大家」的決心。

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(中時 )