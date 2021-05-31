衛福部長陳時中今天在記者會上稱「AZ疫苗第一、二期共收納3220人，Moderna疫苗第二期收納660人，BNT疫苗第二期試驗收納360人」，重啟核四公投發起人黃士修認為陳時中散布不實訊息以護航國產疫苗高端疫苗，並向調查局正式檢舉。

陳時中今天在記者會上稱「AZ疫苗第一、二期共收納3220人，Moderna疫苗第二期收納660人，BNT疫苗第二期試驗收納360人」，「國產疫苗擴大收件，人數多於上述疫苗一二期試驗」、「高端第一劑試驗人數3852人，第二劑試驗人數3815人。聯亞第一劑試驗人數3875人，第二劑試驗人數3844人」。

黃士修認為這段訊息為不實造謠，黃士修去查COVID19 Vaccine Tracker網站，AZ疫苗Phase1,2為10588人（加Phase2／3為28638人），Moderna疫苗Phase1,2為9219人（加Phase2／3為12969人），BNT疫苗Phase1,2為16480人（加Phase2／3為64478人），與陳時中所言不符。

黃士修認為陳時中的言論已影響大量民眾對未做第三期臨床試驗的國產疫苗失去警覺，若未來貿然施打將付出健康甚至生命代價，故觸犯《傳染病防治法第63條》，「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣三百萬元以下罰金」。

黃士修說，陳時中散布不實訊息是要護航國產高端疫苗，高端疫苗為上市公司，故同時觸犯《證券交易法》第155條第1項第6款，「意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料」，根據同法第171條，「處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金」。

黃士修說，國產疫苗的股票越炒越高，現在殯葬業股票也暴漲了。之後就算國產疫苗出來，每一支都帶著被害死的人命，猶如上萬生靈煉成的萬靈血陣，打這種疫苗你良心會安嗎？

黃士修表示，擋疫苗與擋核四，都是為了讓你沒有選擇。疫苗進不來，你就只能被逼著打國產或得肺炎。核四不運轉，你就只能被逼著大停電或得肺癌。政府揮霍人民的稅金，補貼特定生技廠商和綠能廠商，再動用側翼網軍和反核環團，強迫你付出生命的代價。

(中時 )