中國疾控中心研究員邵一鳴31日在大陸國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，目前大陸使用的新冠疫苗，分為3種類型：滅活疫苗、腺病毒載體疫苗和重組蛋白疫苗。三種技術路線的疫苗，都是安全、有效和品質可控的疫苗。接種一針、二針還是三針，都是經過嚴格的I、II、III期臨床試驗的測試結果，而確定各自疫苗的最佳免疫程式。

邵一鳴指出，大陸滅活疫苗是先將新冠病毒在細胞培養擴增，再予以滅活及驗證，最後經純化提取製備而成。該類疫苗的成分與結構與天然病毒最接近（含所有病毒抗原），能產生較廣譜的免疫反應。疫苗的生產技術成熟、品質穩定，副作用反應較少，2至8度存儲，方便運輸和使用。疫苗採用兩針接種，第一針激發免疫系統產生記憶細胞，第二針誘導更強的抗病毒免疫記憶反應。

大陸腺病毒載體疫苗，是將新冠病毒S蛋白導入5型腺病毒載體，經培養擴增後收穫重組病毒，再經純化做成疫苗。因病毒載體可高效感染細胞，免疫原性較強，多採用一針接種，對一些特殊的應急人群具有方便、快捷的特點，也有助於在難完成多針接種的地區，提高疫苗的接種率。

大陸重組蛋白疫苗則是用基因工程技術，組建表達病毒S蛋白或其受體結合表位元的工程細胞，大量培養細胞後再提取純化蛋白製成疫苗。該疫苗含病毒的組分少純度高，一般採用三針接種完成免疫。

邵一鳴表示，民眾只有要按照說明書完成各類疫苗全部針次的接種，決不能半途而廢，才能達到設定的疫苗防護效果，即實現預防新冠病毒感染、發病和傳播他人的一、二、三級預防。

(旺報 )