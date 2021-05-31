本土疫情爆發，1名網友在網路上陳述他一家5口有4人確診的真實故事，他說家中最先染疫的是父親，從18日有感冒症狀，到22日送往急診時血氧僅剩60%逝世，接著他的母親、1歲半的兒子也接連發高燒確診，而他雖然快篩4次皆陰性，但也有確診症狀；離譜的是，直到父親病逝，醫療單位皆未給他確診案號，以至於他每天只能從CDC公布的死亡名單中去猜測哪位是父親，文章公布引發外界譁然。

該網友在PTT發文說，他的父親在5月18日開始有輕微感冒症狀，21日生命跡象開始不隱定、無法自行下床，他詢問過大醫院急診無法再收人，因此緊急帶父親到附近診所，父親堅持不通報篩檢，只拿藥就回家；22日父親狀況急速惡化，嚴重發燒且意識模糊，他叫了救護車送急診後，醫院表示父親血氧僅剩60%，之後並告知父親確診，他也被要求做快篩，結果陰性，於是他與家人先返家準備隔離。

1名網友在網路上陳述他一家5口有4人確診的真實故事，他說家中最先染疫的是父親，從18日有感冒症狀，到22日送往急診時血氧僅剩60%逝世，接著他的母親、1歲半的兒子也接連發高燒確診。（圖／翻攝自PTT）

該網友說，23日醫院打電話通知父親血氧過低，已無法醫治，他與母親最後透過對講機和父親說了最後幾句話就天人永隔；隔天，他的母親也開始發燒，送至醫院後同樣確診，之後開始有疫調人員與他聯絡；不幸的是，他1歲半的兒子也確診，他雖然後續再做了3次快篩都驗出陰性，但陸續出現確診症狀，照X光與斷層掃描後，醫師也說他確實罹患肺炎；28日他的母親住進負壓式隔離病房，血氧從原本掉剩80%順利拉回正常值，而他全家則陸續接受隔離指引等。

該網友說他做了4次快篩都驗出陰性，但卻陸續出現確診症狀，照X光與斷層掃描後，醫師也說他確實罹患肺炎。（圖／翻攝自PTT）

網友表示從沒有人給過他編號，他每天只能追蹤CDC公布的的死亡名單，日前才看到一個很像是他父親的，但也無法確定身分。（圖／翻攝自PTT）

該網友痛批1922、1999、疾管署、衛生局幾乎是獨立作業，「資料整合不到位，而且各有各的說法以及一套SOP」，他當下接收家人確診時手足無措，完全沒有感受到政府的幫忙；不過也有網友質疑其真實性，要求原PO提供案號，原PO則回覆從沒有人給過他編號，他每天只能追蹤CDC公布的的死亡名單，日前才看到一個很像是他父親的，但也無法確定身分。

(中時新聞網)