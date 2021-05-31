有些人平時很好相處，但是只要遇到態度強勢的人，就會給予更激烈的回擊。星座運勢網站「同道星座查詢」分析，處女座、白羊座、天蠍座屬於「吃軟不吃硬」的類型，只要不給他面子，他就會回以強硬的態度，不給對方好過，但只要把態度放軟，他也會用友善回應，因此如果有求於他，千萬不能強迫他們，否則只會招來反效果。

▍1.處女座

處女座的人骨子裡非常強勢，無法忍受別人對他態度強硬，不管平時兩個人交情有多要好，一旦遇到爭執，他的態度就會立刻轉變，就算今天起衝突的原因是因為他的錯誤，也要給予他尊重，用理性的態度跟他溝通，絕對不能仗勢欺人，否則他就會擺出更加強硬的態度，拒絕溝通，是典型吃軟不吃硬的個性。

▍2.白羊座

白羊座很單純，他們的態度好壞取決於對方的態度，如果受到粗暴的對待，他就會以牙還牙，用更惡劣的方式回擊，他們其實很叛逆，如果想要強迫他們服從，反而會引來激烈的反抗。但反過來說，如果有事情想要找他幫忙，只要好聲好氣的請求，通常他都會欣然答應，非常的吃軟不吃硬。

▍3.天蠍座

天蠍座的自尊心很強，不會讓自己委屈或低聲下氣，完全無法忍受他人對自己態度差，只要惹他不高興，就會立刻反擊，不給他面子，他也不會讓對方好過。想要和天蠍座溝通，一定要拿出尊重的態度，只要跟他們講理，避免情緒化，他們也會用友善的態度回應，事情便可以順利解決。

(中時新聞網)