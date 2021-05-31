梅雨鋒面過境出現強降雨，台南市各大水庫集水區的蓄水量也有增加，對緊繃的水情不無小補。有鑑於此，台南市長黃偉哲31日宣布，從明天開始，暫停營業的洗車業可以恢復營業。

市府水利局長韓榮華也補充說，經統計，從昨天早上7點到今天早上7點，烏山頭水庫降雨量到達90.9mm，曾文水庫有到81.8mm，南化水庫大概有77.7mm，這3座水庫的蓄水量大約增加588萬噸；同時，今天也有些強降雨發生，中央氣象局也預估從5月底開始到6月中旬，甚至到6月下旬，都有些梅雨鋒面會對台南地區造成降雨情形，對水庫蓄水量將有大幅提升。

黃偉哲認為，感謝洗車業者的犧牲，因為他們一段時間的減少用水，很多市民朋友也一起努力，讓台南雖然蓄水量減少，但始終沒有進入供五停二，甚至更嚴峻的供水措施。

不過，減壓供水還是必須存在的，市民必須每天有水可用，但因沒有那麼充裕，大家還是要節水，因為即使再下一些雨，全台南市3座水庫的蓄水量才6600萬噸，就算再加個1000萬，也不過7000多萬噸，這個部份我們真的不敢樂觀，所以希望老天能天降甘霖，水情繼續增加。

(中時 )