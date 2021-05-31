萬能科大斥資千萬打造與業界規模相當的專業錄音教室。(校方提供)

萬能科技大學5月28日與美商瓦器錄音室簽訂產學合作意向書，成立「萬能科大–瓦器共創錄音室」，以萬能科大耗資千萬元建置的錄音專業教室為基地，提供電影音樂音效、電視節目、成音配樂、藝人配唱錄音等相關課程。瓦器錄音室將由好萊塢等級的頂尖技術人員、講師，與萬能科大時尚造型系表演藝術組的專業師資共同成立專業錄音團隊，培育錄音成音人才。

萬能科大時尚系表演藝術組老師陳峰騰表示，學校耗資千萬打造與業界規模相當的專業教室，目的就是為了讓學生可以順利與業界接軌。與瓦器錄音室的合作，將會讓軟硬體再向上提升，除了擁有更好的技術與設備資源，更可以接觸到業界最優秀的老師進行產學合作，對於未來想從事演藝與音樂相關產業的同學將有莫大的幫助。

校長莊暢表示，萬能科大時尚系是全國唯一將時尚與表演藝術完整融合的科系，並且投資千萬建設專業錄音室、歌唱教室及專業級影音剪輯電腦教室，提供專業的教學設備，讓學生提升專業技能，時尚系與音樂相關產業的結盟將會讓熱愛表演藝術的同學能與一線演藝明星共事共創、觀摩學習，實現自己的夢想。

(中時 )