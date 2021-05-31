台中市衛生局長曾梓展指出，台中市確診者超過6成與外縣市旅遊史或接觸史有關，呼籲大家近期少跨縣市移動。（台中市政府提供）

台中市衛生局長曾梓展指出，台中市確診者超過6成與外縣市旅遊史或接觸史有關，呼籲大家近期少跨縣市移動。（台中市政府提供）

台中市5月31日新增5例新冠肺炎本土確診病例，包含北屯區家庭群聚感染新增3例、西屯區泰安國小群聚新增1例，以及1名經常往返台北台中的31歲命理師。此外，根據疫調大坑家族群聚案仍有5名鄰居、家族成員及同事確診還未領有中央給予的編號，將列到6月1日的新增個案；台中市衛生局長曾梓展坦言，這就是已經爆發社區感染。

中市5月31日新增5例，包括：北屯區家族群聚案曾接待過萬華友人鄰居其77歲老公以及35歲印尼看護工，以及家族中49歲長子工地同事1人確診，同一工地已知還另有1員確診；而台中市設在大坑國小的前進指揮所進行篩檢也發現2名鄰居、接待萬華友人確診鄰居的姐姐及其兒子等5人都確診；累計整個傳播鏈至少已擴大到19人確診（包含北市列管2例）。

而西屯區泰安國小群聚也新增1例，為泰安附幼確診教師的67歲媽媽，其女兒24日確診，她一採PCR陰性，29日出現發燒症狀，就醫採檢後確診；累計泰安國小傳播鏈也達17人確診。

另外一名31歲女命理師是經常台北、台中通勤，其居住在台北的友人5月22日確診，該名友人15日曾和命理師一起搭車返回台中，22日不舒服一同採檢，友人確診，命理師一採PCR陰性，卻未被匡列隔離，23日出現症狀，24日前往北屯區何藥局，得知朋友確診，她打電話到衛生局安排採檢確診。

台中市衛生局長曾梓展也表示，台中市截至5月30日累計有129名本土病例，經統計其中與外縣市旅遊或接觸到外縣市確診者有關的有81人，佔,62.8％，幾個大群聚案包括泰安國小、立陽鞋業都是確診者曾到外縣市旅遊，而北屯家族群聚案更是因為鄰居接待過萬華友人，因而他也呼籲，大家在疫情嚴峻期間，少北中南跨縣市移動。

(中時 )