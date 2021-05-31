台股31日大漲並重返「萬七」，且外資匯入續買超，加上出口商月底拋匯，齊力推動新台幣升勢強勁，盤中連闖27.7元及27.6元二關，終場收在27.657元兌1美元、仍創逾24年新高，升值1.1角，為逾一個月單日最大升幅，台北外匯經紀公司成交量10.71億美元。

新台幣同步收月線，累計本月升值2.93角或1.06％，月線連二漲。外匯交易員指出，雖然美國最新公布的核心個人消費物價指數高於預期，但並未再引發通膨的擔憂升溫，美股四大指數收紅，激勵台股開高走高重新站上「萬七」，大漲197點至17,068點，外資續匯入並買超台股新台幣131億元，尤其出口商拋匯需求，月底最後一個交易日大舉出籠，新台幣升勢強勁，最高升抵27.583元，同樣衝至逾24年盤中新高。

外匯交易員認為，本土疫情略趨緩，疫苗可望加速由多重管道取得，支撐市場信心，激勵股匯雙漲，但新台幣升升不息，壓抑美元需求，央行進場買進過剩美元，使得新台幣升幅收斂，暫回到27.6元價位。預料若股市攻勢延續，且外資續偏匯入，短線新台幣仍將維持相對強勢不變。

(工商 )