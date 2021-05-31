隨全球訂出禁售燃油車的時間表，電動車(EV)大戰已正式躍升為全市場最吸睛的焦點。國泰投信總經理張雍川31日指出，電動車不僅是科技業新一波競技場，更是ESG永續概念的延伸，商機即將引爆。國泰投信將在2021年6月15日至6月18日推出國泰全球智能電動車ETF，是全球唯一一檔高純度電動車主題的ETF，讓投資人輕鬆駕馭新科技及綠能趨勢的長線投資商機。

國泰投信31因應疫情舉辦了別開生面的「電動車ETF線上記者會」，張雍川指出，當前全球政府、企業乃至投資機構日益重視節能減碳，而電動車就是生活中最快也最易落實的領域，像美、歐、中國等政府已明確制定未來2025至2040年間，禁用傳統燃油車並全面改採電動車，所以現在是整個汽車工業的革命，牽連之大之廣，絕對是當前大趨勢。

張雍川指出，國泰投信在產品上總會領先市場一步，找到未來最關鍵的議題、未來革命性趨勢所在，如2018年發行國泰AI+Robo ETF(00737)，正值全球人工智慧及機器人科技普及應用的初期，2020年領先全亞洲發行唯一一檔網路資安ETF- 國泰網路資安ETF (00875)、台灣首檔結合ESG及高股息的國泰永續高股息ETF(00878)。

接著嗅到台廠在5G及電動車產業扮演全球舉足輕重的供應鏈要角，領先市場推出國泰台灣5G+ ETF(00881)，其掛牌上市至2021年4月底，不到半年規模已逾新台幣376億元，廣受投資人青睞，而6月15日將開募的國泰全球智能電動車ETF(00893)，有望推出後再成為國人新國民ETF。

國泰全球智能電動車ETF(00893)追蹤的指數是ICE FactSet全球智能電動車指數，這是國泰投信與雙強聯手，結合ICE公司50年以上的指數編製經驗，及FactSet有多達1600個產業分類，為全球最完整的產業資料庫，能精確直搗與電動車供應鏈高度相關的公司，正因此，才能成就這檔ETF成為全球第一檔100％高純度鎖定電動車供應鏈的ETF。

國泰投信表示，在疫情肆虐的這段期間，電動車市場表現不僅無畏疫情，更是逆勢突圍。ICE亞太區主管Magnus Cattan表示，2020年全球汽車總銷量衰退16％之多，反觀電動車銷量卻持續攀升，不僅2020年全球電動車數量達到1000萬台的里程碑，比2019年成長43％，今年第1季全球電動車銷量更比去年同期大幅成長約140％，增速翻倍，加上全球各國政府對電動車積極的政策倡議，有利電動車普及化。市場預估未來十年全球電動車將成長11倍，相關產業及供應鏈前景可期由此可見一斑。

國泰全球智能電動車ETF基金經理人游凱卉認為，目前全球指數都已開始出現修正，各產業也有幅度不一的回檔狀況，但觀察全球經濟都開始步入經濟復甦的正軌，特別是美、歐這些發展電動車較成熟的地區，疫情漸獲控制，加上各國央行未來升息的腳步暫緩，可見市場資金盛宴還有很長的延續時間，故短期內股市若有回檔，都可視為健康的獲利了結與修正，也會是逢低布局的好機會。

(工商 )