國民黨次級團體「KK政線」今（31）日疾呼，高雄市長陳其邁應帶領綠營首長請求中央開放民間採購疫苗，如今人命在眼前不斷流失，民進黨政府卻要人民等待未知的未來，這樣的施政邏輯讓人無法接受。對此，陳其邁則建議中央加速疫苗審查流程。

由國民黨高市議員李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲等6位議員組成的「KK政線」今天指出，高雄疫情跟雙北比起來相對平穩，但人民生活仍受很大影響，解決之道還是疫苗，呼籲陳其邁帶領綠營地方首長一起請求中央開放民間採購疫苗，搶救台灣人民性命。

李眉蓁指出，新冠肺炎病情進展很快，有些確診者從病發到病逝只有一、兩天而已，「搶救人命一刻不能等」，中央嘴上說沒有卡民間採購疫苗，但一下子總統府搬出三個原則，一下指揮中心又推出八項條件，令熱心的佛光山等民間團體無所適從。

蔡金晏認為，先開放購買有18億人認證的國際疫苗來保命，才能爭取時間讓國產疫苗走完研發程序、做好3期臨床。這樣既能保護現在的人命，也能因應未來新冠病毒流感化問題，中央應該朝這個方向去思考。

鍾易仲提到，高雄疫情相對於雙北較為平穩，但疫苗不來，疫情大火隨時可能燒起來。佛光山這次以宗教慈悲心為國民引進安全、快速、有保障的國際疫苗，高市府應義無反顧地站出來，協助促成這件好事。陳其邁身為綠營最高地方首長，講話有一言九鼎的作用，希望他站出來為市民、為台灣人民，勇敢講真話。

對此，陳其邁在防疫記者會上回應，疫苗採購不論來源是民間或是地方政府等，必須優先確保疫苗的效力跟安全性，再向中央提出採購的申請；他也希望疫苗的相關採購能加快相對應的流程，建議中央就整個施打的範圍、疫苗的種類、安全性、效率等評估能加快速度。

(中時 )