疫情連日升溫，各縣市政府管控加嚴，台北市長柯文哲表示，北市感染數趨緩，目前疫情雖可控制，但是是靠民眾自主封城，若再拖3個月，餓死的會比病死的多。

柯文哲表示，目前看起來感染數目沒有一直上升，「好像還有趨緩」，事實上用數字看12區狀況，看起來嚴重度是下降，但很均勻分佈在北市行政區。

柯文哲表示，目前疫情可以壓制住，但壓住的代價很大，若一旦解封，感染數必會飆升，但目前還可以維持多久，現在餐廳夜市、藝文活動都停掉，這樣還可以撐多久，若再撐三個月，「我認為餓死比病死的多」。

目前北市AZ疫苗施打狀況，柯文哲表示，本月27日中央配送2.2萬劑，至今共施打1萬5678人。中央本周要給5.6劑給北市，他規劃第一線的醫護先打，預計週三可施打完成，再來是工作的警消等。

柯文哲認為，中央應要給地方時程表，因打疫苗仍要規劃生產線等，包括需要醫生、護理師、文書人員與地點安排等，這是後勤補給問題，若中央有明確行程，才有辦法規劃打疫苗計畫。

柯文哲直言，每天都搞不清楚疫苗數量，「他們搞神秘」，常常前2天才跟你說要給多少量，坦白講生產線很難規劃，這是目前困擾。

(中時 )