苗栗縣新冠肺炎疫情爆發採茶團10名成員確診，為避免社區感染，找出可疑的接觸者，縣府衛生局將於6月2日、3日兩天，分別在頭份市衛生所及頭份市重光醫院設置「新冠肺炎快篩站」，提供苗栗縣本土確診者有接觸且與足跡重疊的民眾免費篩檢。

苗栗縣近幾天爆發採茶團10人群聚感染，其中8人都是住在頭份市，為防社區感染擴大，縣府衛生局決定在頭份設置臨時快篩站，其中6月2日下午12：30至16：00，在頭份市衛生所前，6月3日下午13：30至16：00，在頭份市重光醫院。

衛生局呼籲符合快篩的民眾，請於即日起至篩檢當日上午10時前，以電話或網路報名，只要提供接觸足跡及個人資料，經衛生局審核TOCC後，即會安排篩檢時間。民眾前往篩檢應攜帶身分證或健保卡，並全程戴口罩，自行騎車或開車，切勿搭乘大眾交通工具。本次預估篩檢200人次，未來將視疫情狀況再增設篩檢站。

(中時 )