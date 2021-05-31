高雄國家體育場尾翼規畫為左營運動中心。（運發局提供／曹明正高雄傳真）

高巿府運動發展局推動運動中心，敲定中正技擊館與國家體育場尾翼，分別為苓雅及左營運動中心，即起至6月22日公開招標。兩座運動中心營運期為4年，可優先續約1次，如果招標順利，最快今年10月可掛牌營運。

運發局指出，苓雅運動中心以中正技擊館為基地，鄰近國道一號中正交流道及捷運黃線技擊館捷運站旁，規畫1樓、2樓東側場館、3樓東側看台、4樓及5樓整層空間委外營運，可營運項目包括健身中心、羽球、綜合運動場、運動教室。

左營運動中心以高雄國家體育場尾翼商業空間委外營運，鄰近捷運紅線世運站，尾翼空間為地上2層，可營運項目為健身中心及運動教室。權利金部分，苓雅是4年391萬餘元，左營是4年256萬餘元，營運期滿都可優先續約1次4年，等於最長有8年。

兩運動中心的委外將於6月22日截止投標，如有廠商投標，可望在6月底或7月初評選，如果一切順利，7月可完成議價跟簽約，廠商就可進場裝潢，最快10月前，就能對外營運。

(中時 )