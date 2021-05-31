《北京日報》報導，今天31日下午，大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會，介紹疫情防控和疫苗接種有關情況。會上，中國疾控中心研究員馮子健表示，大陸現在已經歷了由境外輸入病毒（不管是通過人還是通過物）傳入以後引起本土傳播的30多起疫情，每一次傳入和引起本地傳播的方式都有所不同，不斷豐富著對這個疾病傳播特點的認識。

馮子健介紹，最近一個時期，特別在廣州、深圳發生的本土疫情，都是由境外病毒輸入引起的，比如深圳是由最早在英國發現的變異病毒所導致的，其傳染性和傳播能力比以往病毒有所增強。在廣州為主發生的這起疫情，則是由最早在印度所發現的變異病毒所引起的，這兩個病毒的傳播能力都比以前有所增強，對大陸現有的防控措施提出了不小的挑戰。

「我們需要在採取措施的時候，更加堅決有力。」馮子健表示，要根據新情況把防控疫情傳播工具包裡的各種工具調用出來，精準和有力地採用、實施，在實施力度和範圍上、在實施這些措施持續的時間上可能會作出相應的加強和調整。

(中時 )