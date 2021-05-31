佛光山所屬國際佛光會原計畫洽購50萬劑嬌生疫苗，捐贈各地方政府緊急施打，但政府卻設置層層關卡，使民間的美意受阻。對此，蘇偉碩醫師分析現在台灣流行的英國病毒株的特性指出，若不幫學生施打疫苗，恐怕到下學期學生都無法回到學校，他更呼籲總統蔡英文和衛福部長陳時中別再阻擋民間購買BNT的努力，救救我們的孩子和他們的父母。

蘇偉碩今(31)日在臉書上表示，輝瑞BNT疫苗已經在今年5月通過加拿大、美國和歐盟當局授權，可以將施打的年齡降到年滿12歲，而有關輝瑞BNT必須冷藏在攝氏零下70度，台灣難以安排冷鏈運送的錯誤訊息，真相是輝瑞BNT公司有設計專用的運輸箱，加入20公斤乾冰即可維持零下80度低溫，只要更換乾冰即可維持低溫，如果無法維持超低溫運送，今年2月25日起，美國FDA也已經同意只要在攝氏零下15度到25度的低溫，也可以保存兩個星期。

蘇偉碩指出，台灣目前流行的是英國變種病毒B.1.1.7，特點就是可以在密閉空間內近距離傳播，而且因為空氣污染與天候暖化，國高中教室普遍裝設冷氣機和空氣清淨機，必須緊閉門窗。如果我們不能幫12歲以上的學生施打疫苗，下學期恐怕孩子們還是回不了學校的。

蘇偉碩也對蔡英文和陳時中喊話，請不要再用無聊的「政府與原廠簽約」條款故意阻止民間引進輝瑞BNT疫苗的努力，也不要以冗長的審查程序拖延緊急授權的時程，「請放開伸進食藥署的手，合理的在一到兩週的時間內，通過給輝瑞BNT疫苗的緊急授權，救救我們的孩子和他們的父母」。

(中時新聞網)