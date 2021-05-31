本土疫情嚴峻，不僅一般餐飲、觀光業營運陷困境，提供身心障礙者工作的庇護工場也受影響。新北市27間庇護工場自5月中旬以來，訂單銳減，其中經營餐飲的工坊直言業績掛零，就連外賣的餅乾禮盒也賣不出去，而經營園藝、烘焙等工坊也表示，企業、公家單位的端午節活動陸續取消，出現大量退訂潮。

糕菲膳工坊表示，工坊以經營餐飲業為主，自從上月15日以來，店面周邊傳出有確診者，整條路的店家幾乎都已關閉，店面每日營業額幾乎掛零，只好請身障員工返家休息，只留1、2位就服員在店內營運，且端午節慶活動都會邀請身障單位義賣，往年每日營業額可到1萬元，但現在活動皆取消，根本沒有額外收入。

大安庇護農場主任竺士偉則表示，雖然農場不像餐飲業的庇護工場受創嚴重，但農場也已實施減班，每天不到3分之1的人力上班，許多跨縣市的園藝工程紛紛取消，5月中旬後幾乎沒接到訂單，只好將香皂禮盒停產，減少成本支出。

喜憨兒基金會總公益行銷部總監胡玉芳表示，雙北宣布三級警戒後，基金會捐砍截至今日已腰斬，目前捐款數也沒有上升的狀況，在這期間最大宗的喜餅、公家機關會議點心等訂單都紛紛取消，陸續被退了百萬元的訂單，門市的身障員工也受疫情影響居家作業。

胡玉芳表示，庇護工場這陣子生意受創嚴重，除了希望政府針對營業項目多元補貼外，最重要是讓身障者列在疫苗優先施打對象內，因為工坊內有許多缺乏自我保護意識的員工，現階段雖能要求員工在家工作，但疫情若要打長期戰，身障員工還是須與人接觸交流，不可能完全封閉在家中。

勞工局身障就業輔導科長盧志銘表示，27家庇護工場目前有將近八成在三級警戒期間都已採取讓庇護員工分組上班或帶薪輪休，僅留專業人員在場內處理訂單作業，避免身障者在通勤途中感染，5月中旬後庇護工場營運確實受到衝擊，不過影響仍無法完整評估，目前勞動部勞動發展署紓困4.0已將庇護工場租金納入補貼，預計提供每月4萬元、最長6個月的補助，至於人事費等其餘事項，仍待中央規劃，地方也會積極爭取，保障身障者就業權。

(中時 )