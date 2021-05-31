高雄黃姓少女僅有的8403元被查封遭索討訴訟費用，這起案件被稱「貧女8403的哭泣」「現代版悲慘世界」，立法院通過修法，明定貧困兒少提起民事訴訟並接受訴訟救助，於官司結束後，本應受徵收的訴訟費用有機會免還或少付。

1996年黃女的母親溺斃後，2004年她的父親提起民事訴訟向自來水公司求償，但都因逾2年請求時效遭判敗訴，黃女因此遭裁定須支付訴訟費用74522元，2016年高雄地院查封她的帳戶，她才知道除了7萬多元訴訟費用，還要支付累積的利息13萬多元。

生活困苦的黃女向律師求助，律師楊岡儒協助她提起訴訟確認7萬多元債權不存在，律師也在網路上發表一篇寫給總統蔡英文、司法院長許宗力等官員的公開信，嚴正聲明司法改革的急迫性與必要性，也以《悲慘世界》為例，呼籲政府官員正視司法制度的問題。

司法院為避免弱勢兒少因官司敗訴負擔訴訟費用而致生活陷入困境，積極落實兒少福利與權益保障，於去年司法院會通過民事訴訟法及施行法修正草案，31日立法院完成三讀。

未來提起民事訴訟並受訴訟救助之兒童或少年，因負擔訴訟費用而致生計有重大影響者，可於法院裁定徵收應負擔之訴訟費用確定後3個月內，聲請法院減輕或免除訴訟費用。

此外，為落實身心障礙者權利公約（CRPD）之精神，將「聾、啞人」之用語修正為「聽覺、聲音或語言障礙者」。

(中時 )