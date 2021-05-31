日本政府近日稱將研究向台灣提供AZ新冠病毒疫苗，民進黨政府對日方此舉表示感謝。但之前福州、廈門紅十字會負責人表示，願意向金門、馬祖捐贈新冠病毒疫苗，陸委會均予以拒絕，大陸外交部發言人汪文斌今天31日在例行記者會中回應，堅決反對藉疫情搞政治作秀，甚至干涉中國內政。

汪文斌表示，近日台灣許多縣市和團體呼籲，盡快讓台灣民眾用上大陸疫苗。部分機構已宣佈接受大陸捐贈，這些都充分體現了台灣民眾對大陸疫苗的信心。大陸多次表示願意盡最大努力幫助台灣同胞應對疫情。而民進黨當局從政治私利出發，對大陸的善意視而不見，甚至惡意污蔑抹黑，百般阻擋大陸疫苗供台，這是對台灣同胞生命健康的漠視和踐踏。

汪文斌表示，中方一貫支持國際抗疫合作，並為此做出了積極的努力。同時中方堅決反對藉疫情搞政治作秀，甚至干涉中國內政。

汪文斌指出，他注意到日本目前尚無法確保自身疫苗的充足供給。在此情況下，日本政府宣佈將研究向台灣地區提供疫苗，受到外界包括台灣很多媒體和民眾的質疑。

汪文斌強調，疫苗援助理應回歸挽救生命的初衷，而不應淪為圖謀政治私利的工具。

(中時 )