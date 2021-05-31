中市張姓男子去年6月間騎機車到潭子區，被警查獲所騎機車是贓車，他供稱機車是向友人「小挺」借的，並帶警察找到「小挺」，警方追出「小挺」涉私闖小吃店、小貨車偷錢，再於8小時內連偷3輛機車，共犯下7件竊案，台中地院依竊盜等罪判他徒刑1年9月，不得易科罰金；另徒刑1年2月，得易科罰金。全案仍可上訴。

判決書指出，張男在2020年6月18日向友人25歲「小挺」借機車，騎經中市潭子區福貴路，被警方攔截查獲他騎的是報竊贓車。張男帶警方找到「小挺」，警方並在機車置物箱內查獲1把萬用鑰匙，追出「小挺」竟是慣竊，自4月25日到6月18日期間竟犯下7件竊案。

「小挺」在去年4月25日騎機車到中市豐原區田心路段，以螺絲起子進入闖進1輛自小貨車，竊取現金1萬5千元；他6月1日騎腳踏車到豐原區1家小吃店，開啟未上鎖鐵門偷走現金2萬1200元；「小挺」在6月3日騎機車到豐原區圓環東路附近，偷走1輛機車置物箱內的現金500元。

此外，「小挺」竟自6月17日晚間起約在8個小時左右，連偷3部機車，他於晚間9時許走到西屯區福裕路與福泰東路附近的人行道，以萬用鑰匙偷走1輛機車；當天深夜11時到豐原區中山路附近，以萬用鑰匙偷走1輛機車；隔天凌晨5時許又到大雅區雅潭路4段，以小剪刀轉開1家檳榔攤門鎖，先偷走機車鑰匙，再持以竊走機車。

「小挺」向警方坦承他以萬用鑰匙偷竊機車，坦承行竊。台中法院法官以攜帶凶器竊盜罪、竊盜罪等罪，判他徒刑1年9月，不得易科罰金；另徒刑1年2月，得易科罰金。

(中時 )