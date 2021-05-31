國內疫情持續升溫，中央日前宣布全國疫情警戒第三級時間延長，並且為了降低群聚感染風險，全國各級學校(含大專院校及公私立幼兒園)將停止到校上課時程延長至6月14日止。

針對學生居家學習無平板行動載具者，花蓮縣政府經各校盤點及教育處調查後，先由學校提供資源，學校設備不足者，再由教育處提供，因疫情停課時，遠傳電信已即時捐贈本縣200台平板，成為花蓮縣政府支援的神隊友。花蓮縣政府表示，教育處已提供270台平板載具並全數撥出，提供所有學生無載具進行遠距學習，未來將持續提供居家線上學習相關支援及配套措施。

另外， 針對學生居家學習無網路者，電信業者已提供1,500張使用期限(15日500張及45日1000張)之免費行動4G網卡給花蓮縣弱勢學生申請。

花蓮縣政府相關配套措施還包括，依教育部頒布辦法，授權各校彈性訂定居家線上學習之課程進度、教學與評量等機制，由授課教師依據課程內容及領域模式進行同步、非同步及混成式教學，期間每日定時回報主管單位各校當日班級上線人數及突發狀況協助。縣內自停課以來實施居家線上教學已逾一週，教師透過同步視訊、非同步預錄影片，搭配線上學習資源公視直播頻道及通訊軟體等方式穩定進行課程進度，每日超過9成以上學生均正常實施，至中央公布下一階段指示前，花蓮縣將繼續實施線上教學，並滾動修正改進。

另外，花蓮縣政府教育處配合教育部指示，持續擴充線上教學與學習輔助資源，以該縣親師生平台介接學習資源為主要入口網，搭配教師自身熟悉模式進行教學、建立線上雙向溝通管道(統一採Google Meet建立課程連結)。教師如進行線上遠距教學遭遇視訊軟體、線上教學技巧、線上教學資源等問題，除可參考「教育部線上教學便利包」外，亦可加入臉書「台灣線上同步教學社群」，依照「主題」查詢輔助資源或尋找諮詢協助。

花蓮縣教師建議搭配縣內專屬「花蓮縣線上學習懶人包」及「花蓮停課不停學專屬網站」取得教學資源，相關資訊包括：

1. 花蓮縣停課不停學網站：http://to3.hlc.edu.tw/ (可透過本府教育處首頁登入)

2. 花蓮縣政府教育處：https://www.hlc.edu.tw/home/

3. 花蓮縣線上學習懶人包：https://sites.google.com/hlc.edu.tw/index/

4. 花蓮縣親師生平台：https://pts.hlc.edu.tw/

(1) 因材網數位學習資源Youtube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCFfPPM-2hZrctgmlyYHawmw

(2) 因材網：https://adl.edu.tw/HomePage/home/

(3) 均一教育平台：https://www.junyiacademy.org

(4) PaGamO素養品學堂：https://www.pagamo.org

(5) 英語線上學習平台：https://www.coolenglish.edu.tw/

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