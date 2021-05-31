7月1日壽險保單即將全面改款，新戰爭一觸即發，因此6月壽險利變保單宣告利率「按兵不動」，除新光人壽可能考慮調降新台幣保單宣告利率，以反應現在市場投資報酬率外，前九大壽險公司多推持現有宣告利率，即美元保障型利變壽險主流保單宣告利率，多介於3.05～3.3％之間，理財型主流商品則在2.85～3.03％之間。

壽險新契約保費排名，今年就看兩大類商品，一是投資型保單，另一就是美元利變保單，投資型保單前4月累計以國泰人壽、台灣人壽及富邦人壽居前三名，若是美元利變保單，則是南山人壽、中國人壽與國泰人壽在前三大。

7月1日第六回合生命表將上路，壽險保單幾乎全部改款，一些長年期健康險有用到生命表者，亦可能要修正，加上意外險要降費率，下半年幾乎都是全新保單，屆時費率、宣告利率可能都會變動，開啟全新戰局。

所以壽險公司6月都沒有打算調整宣告利率，如國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、中國人壽、台灣人壽、三商美邦人壽、全球人壽及遠雄人壽都已確定6月宣告利率不調整，新壽則是會調降新台幣保單的宣告利率。

(工商 )