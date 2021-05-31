為了讓台中市民能夠快速掌握台中市疫情動態與確診者足跡，台中市政府推出「台中確診足跡地圖」，整合每日確診者足跡圖卡變立體化地圖，可直接搜尋到民眾是否與確診者足跡重疊，該網站也在5月31日正式亮相。

台中市研考會主任委員吳皇昇表示，市府除了在官網建置「台中防疫資訊專區」提供各項防疫資訊與措施，近日更與逢甲大學地理資訊中心合作建置「台中確診足跡地圖」，將每日公告的足跡圖卡資訊以地圖呈現，將資訊整合到同一個平台介面，讓民眾可以更方便的查閱是否有足跡重疊，進一步共同防疫。

吳皇昇說，「台中確診足跡地圖」首頁呈現全台及台中市每日新增案例及累計案例數，並以視覺化圖表呈現確診數趨勢變化，讓民眾在進入足跡地圖前即可先快速掌握最新疫情動態。進入足跡地圖後，民眾可以定位自身位置，查詢所在地周遭是否有確診案例足跡，也可以依日期、行政區查詢足跡點位，點選每個足跡點將顯示公佈日期、足跡時間起迄、地點名稱、距今天數等，查詢更為省時便利。

吳皇昇表示，為了讓資料呈現更貼近防疫需求，目前為標示14天內確診足跡點位，並用不同顏色區分一周內及一周以上的點位，未來並視視指揮中心規定滾動調整。

(中時 )