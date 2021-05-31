台東觀光夜市促進會及縣議員陳銘風，致贈夜市美食及運動毛巾給部東醫院，向醫護人員加油打氣。（莊哲權攝）

台東觀光夜市配合防疫措施，在5月中停業，雖然多數攤商面臨零收入困境，觀光夜市促進會與縣議員陳銘風，今天致贈1批夜市餐飲和運動毛巾到部東醫院，為醫護人員打氣；促進會表示，弱勢的攤商受衝擊非常大，紓困卻常被排除在外，希望政府聽見他們的心聲。

台東觀光夜市促進會規畫「愛心物資慰勞醫護」，今由理事長賴美月委託總幹事蔡政宏、常務監事羅永豐到部東醫院，致贈醬燒雞排、傳統刈包、甘草芭樂和古早味紅茶各150份夜市餐飲，縣議員陳銘風也提供100條運動毛巾，慰勞第一線的醫護人員。

永豐表示，夜市從5月中配合防疫停業，當時正逢營業額最高的星期六，貨都已經叫好，卻因食材不能長久保存都損耗掉，其中1攤做海鮮的因蚵、蝦不能久冰會失鮮，損失2、3萬元。

販售傳統刈包的周姓業者說，已經半個月沒到夜市擺攤，生意差6、7成，沒出門就沒錢賺，但是出門又沒人；每月繳車貸、房租、食材等需花費3、4萬，5月份營業額僅1萬多，生活真的陷入困境，也有攤商說，現在收入幾乎是零，不知還能撐多久。

羅永豐指出，觀光夜市原本停業到5月28日，但目前延到6月14日，往後疫情是否能控制還很難說還，可能會再往後延，雖說防疫不分你我，但攤商還是要過生活，中央公布紓困政策，小攤商沒有公司行號和勞健保，申請恐有難度，他們是最弱勢、 受害最直接最重的1群，希望政府將他們納入補助範圍。

(中時 )